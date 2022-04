Elhadji Falou DIAW

Président Directeur Général de Diaspora Habitat Sénégal Associates Ltd Londres et Diaspora Habitat Sénégal Sarl depuis Novembre 2011 a ce jour

Diaw Elhadji Falou Directeur Général de la Société:SENTEK INDUSTRIELS GROUP Surl de 1996 a 2004

avoir travailler: au Crédit du Nord Banque 1970 Paris

a la Cassa di Risparmio Banque 1971/72 Bologna Italie

Aethos Wathches Comptable 1972/73 Généves Suisses

I.C.V. Gmbh Responsable Direction Export Afrique 1975/80 de l'ouest Allemagne.Produit Angrais et Fertilizers

M.Y.O.C. Ltd Directeur Marketing Projet Développement Centre Touristique Timesharing dans l'Aude(Port Leucate France) 1981/89 UK Londres

Pays de Loire Proprieté Investissement Sarl 1990/1995 Directeur Général société de Transaction Immobiliére et Marchant de Biens Fonciers. Chateaubriant France.

Adripéche Sénégal Directeur Général(Péche)1996/2003.

Sentek Industriels Group Surl Directeur Général depuis 1996 Promotion Immobiliére et Construction Logement Sociaux en Afrique de L'ouest,Joint-Ventures et Investissement dans L'agriculture et L'insdustrie en Afrique