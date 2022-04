Elhadji Malick DIOP

Je suis étudiant en première année en banque/assurance à l'iseg(institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion).au paravant de 2005 à 2007,j'étais étudiant à l'université cheikh anta diop de dakar à la faculté des lettres et sciences humaines au département de lettres modernes, ou je me suis régulièrement inscris.j'étais au lycée valdiodio ndiaye de kaolack ou j'ai eu mon bac en 2004,ensuite j'ai pour ambition d'obtenir en court terme mon bts,et à long terme de travailler dans une prestigieuse institution ou je pourrai mettre mon expérience afin de participer à son developpement,celui de mon pays voire au developpement mondial.en 2003j'ai fondé l'asfug(l'association des jeunes frères unis de gamboul)et j'ai été le président jusqu'en 2005,de 2005 à 2007 j'étais le trésorier général et à partir de 2008 je suis le secretaire général.en 2008 je suis membre fondateur de la ceerga(coordination des élèves et étudiants ressortissants de gamboul),et je suis le trésorier général.en 2001 j'etait le président de la commission sportive et culturelle du fosco du CEM samba dione de gandiaye



Mes compétences :

Finances