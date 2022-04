Elhadji Mamadou Moussa BA

Mes activités se résument à la gestion de la maintenance des outils de production en passant par l'établissement d'un planning et sa mise en œuvre. J'interviens dans les systèmes mécaniques électriques pneumatiques et hydrauliques.

je bénéficie aussi d'une bonne expérience dans le domaine du transport et de la distribution électrique.

Dans notre métier on peut être très compétent, très consciencieux, sans pour autant être à l’abri de fautes d’utilisation ou de fautes de maintenance !

Tâches inhabituelles, trop de confiance en soi, fatigue, stress…et c’est la faille !

Il faut de la RIGUEUR : les opérations de conduite, comme les opérations de maintenance doivent être d’une extrême qualité, et d’une qualité constante quels que soient, les intervenants, leurs conditions de travail ou le jour de l’année !

Une seule solution :

des modes opératoires rédigés et expérimentés en équipe,

des modes opératoires respectés par tous et toujours.





Mes compétences :

Connaissances en mécanique générale : travaux sur

Contrôle séquentiel électrique

Automatisme système hydraulique et électropneumati

Soudage spéciaux TIG MIG MAG

Maintenance mécanique

– Essais et mesures électriques

Electrotechnique –Production transport et distribu

DAO/CAO