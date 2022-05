Mbark OUALLA

-Du 08/11/2012 au 1/05/2013 Chef mécanicien à bord du chalutier congélateur GUELTA 2 sté SAMAK SAHARA

- juin 2012 Projet de fin d’étude sous thème FACTEUR D’OPTIMISATION DE LAPRODUCTION D’EAU DOUCE EN VUE D’INSTAURER LE SYSTÈME HACCP A BORD D’UNCHALUTIER CONGELATEUR

.- Stage au service technique de la carrière CARRIPREFA (2012)

•Stage au service technique dans l’HOTEL ROYAL ATLAS AGADIR (2011)

•second Chef responsable électromécanicien a bord des chalutiers congélateur LASKIA 2 Sté Sud Atlas 2007-2009.

•Poste second chef mécanicien (2009-2010)•tposte électromécanicien : conduites des auxiliaires GE et moteur marin CAT 3512B .

•Projet de fin d’étude : automatisation d’une installation frigorifique.

•Etude de cas : étude des moteurs à injection électronique



Mes compétences :

moteur diesel

Machines Electrique

Vapeur

Machines hydrauliques et pneumatiques

Machines et outils industriels

SAV