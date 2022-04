Je m'appelle Elhadji Mamoune Gueye j’évolue dans le secteur de la finance depuis 2010.

Je suis à la recherche d'un emploi.Les Postes que j'avais occupés au sein de la BICIS (BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DE SENEGAL) depuis 2010 m’ont permis d’acquérir une certaine expérience que je souhaite mettre au profit des l’entreprises de mon pays.

Ma capacité d’adaptation aux différents milieux socioculturels, ma loyauté mais aussi et surtout mon esprit d’équipe et mon sens de l’initiative sont autant d’atouts que je veux prévaloir partout où mes futures missions pourraient m’amener à exercer.