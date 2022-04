Elhadji Massamba FALL

Le mot échec n’existe pas dans mon dictionnaire car il ni y'a jamais d'échec, il y'a seulement des leçons de plus à apprendre.Donc il ni y'a pas d'échec si on en tire des leçons. C'est pourquoi j'accepte et j'accepterais toujours d'échouer mais je n'accepterai jamais de ma vie de ne pas avoir essayer. Il ne s'agit pas d'argent ni de luxure mais il s'agit de faire le bien dans ma vie



Mes compétences :

Entreprenariat

Mise en scène

Scénario Audivisuel

Marketing produit

Publicité

Marketing stratégique

Marketing relationnel

Stratégie de communication