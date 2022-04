Elhadji Oumar SARR

Je suis le manager du GROOP SOO ENTREPRIZ, une structure qui intervient dans deux départements présentement que sont:

_ l'hygiéne et l environnement avec les filtres à eau, les combinés filtres à eau et refroidisseurs, la desinfection, délarvation, désinsectisation à base de produits essentiellement biologiques

le traitement des eaux de piscines et les travaux d'étancheités.

_ la consultance et le building team.

Spécialisé en management des finances banques(socle de tout investiment)ma structure par un management horizontal est favorable à tout partenariat bénéfique, optimisant le profit et tendant par conséquent à un holding à plusieurs bénéficiers.

Fort d' une dizaine d'années d'expérience dans la sureté,la gestion administrative et financiére de l' armée nationale, je beneficie également d une experience d'agent de crédit d'analyste de crédit, de comptable de directeur administratif et financier dans le secteur privé.