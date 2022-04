Ousseynou GUEYE

Je suis Ingénieur informatique qui a su maitrisé presque toutes les technologies en passant de l’électronique, l’automatisme et l’informatique. Ayant une connaissance en logique et en algorithme j’ai eu à installer et à programmer des automates programmables et je maitrise presque toutes les techniques nécessaires pour l’installation dans le domaine de l’automatisme l’électronique l’électricité et l’informatique.

Je maitrise en effet les logiciels d’automatisme les plus courant sur les machines tels que : (SCHNEIDER, OMRON, MISTSUBISHI, CEGELEC 80/35; APRIL 5000 au choix).

Programmation automatique (commandes avancées, optimisation, traitement du signal..), automatismes (systèmes de contrôle commande, automates programmables.)



Mes compétences :

Informatique

installation

Installation réseau

Montage

Réseau informatique

Web

Web Service