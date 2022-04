Antoine LA

Actuellement étudiant à l'Epitech (2010-2015), je suis passionné par le domaine de l'informatique depuis mon enfance. J'ai commencé à faire du développement web depuis très jeune, avant de rejoindre l'EPITECH Paris (European Institute of Technology). Je suis maintenant spécialisé en développement Web et iOS (iPhone).



Languages :

- C / C++

- PHP / MySQL

- JavaScript / Ajax (natif et jQuery)

- HTML5 / CSS3

- Objective-C / Swift (bases)



Outils maîtrisés :

- Framework PHP (Laravel 4 / Symfony2)

- ORM (Eloquent / Doctrine)

- Moteurs de template (Smarty / Twig / Blade)

- Versionning (SVN / Git)

- Ruby on Rails (bases)

- Node.JS (notions)



Connaissances avancés sur la solution Prestashop.

Développement MVC et Objet.

Administration standard de serveurs Linux.



Utilisation de Photoshop ainsi que de la suite bureautique Office.

Emploi quotidien d’environnement Shell Linux.



