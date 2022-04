Elhadji SALL

Ingénieur diplômé de l’École des Mines de Douai et titulaire d'un Mastère Spécialisé en management de la Sécurité et Risques Industriels au CESI de Nanterre, j'ai occupé pendant plus de 3 ans le poste de Responsable HSE. Par la suite, j'ai exercé pendant 2 ans en tant que Superviseur de production UAP Peinture sur le site Faurecia d'Hambach puis Responsable UAP Injection. Désormais j'occupe le poste de Chef d'Atelier Peinture chez Renault usine de Batilly.

Manager des Hommes, manager la résolution de problèmes et faire de l'amélioration continue demeurent respectivement mes priorités.



Mes compétences :

Automobile

Amélioration continue

Production

5S

Hoshin