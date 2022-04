Je ne peux que me considérer comme un humble et modeste serviteur, qui aimerait bien élargir mes relations professionnelles.

Soyons unis par la force de notre travail



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Facturation

Comptabilité

Windows 2000 Pro

Microsoft Word

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access