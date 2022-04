Elhaj Mouhamad Bamba BAMBA

Je suis el haj mouhamad bamba. guide religieu et imam.10 annees d'experience, comme secretaire et chef de cabinet d'un check en cote d'ivoire en l'ocurence CHECK MALICK KONATE . Aujourd'hui imam depuis 4 ans conferencier islamique en français et en langue dioula. tres experimenté en gestion associative, et guide spirituel en priere et invocations .Je suis dispo .merci

و سلام عليكم و الرحمة الله و بركلته شكرا



Mes compétences :

Contactez moi dés que vous aurez. besoin de Priere

Predicateur et spiritualiste