Elhajjaji HASSAN

Depuis sa création la société soralo s’est spécialisée dans la maintenance des équipements industrielle pneumatiques et hydraulique, notre Bureau d’études, interne et spécialisé, vous accompagne dans vos projets et vos études, de la définition du besoin jusqu’à la réalisation des plans pour fabrication. Nous mettons à votre disposition nos outils et l’expérience de nos collaborateurs.

Maintenance industrielle pneumatiques et hydrauliques

• Propose des offres de services d'assistance technique, support et de maintenance

• Accompagne ses clients, notamment, tout au long de leur cycle de fabrication en prenant en charge des études d’industrialisation, de production et de maintenance

• Révision et remise en état complet.

• Optimisation de vos installations par analyse des faiblesses et modifications de conception

Bureau d’études et méthodes

• Tuyauterie : préfabrication Inox, Acier carbone, aciers spéciaux et montage sur site.

• Serrurerie, Charpente : skid sur châssis, passerelles, garde-corps, platelage, structure métallique diverse…

• Chaudronnerie : ballon, cuve de stockage, bacs, Gaines de ventilation et autres pièces chaudronnées.

Nos spécialistes vous accompagnent tout au long de la réalisation de vos projets. Ils sont à votre écoute pour la mise en route et la maintenance. Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.



