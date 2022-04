Elham EL ABBASSI

Diplômée d’une double formation en Communication et en Sciences politique, j’ai acquis de l’expérience certaine dans les métiers de la communication, et le domaine public .

Actuellement en poste à la Ville de Paris, je suis opérationnelle pour aborder les problématiques des institutions publiques et de la communication.

J'ai ainsi tout au long de mes insertions professionnelles, su être au contact des réalités, restaurer le

dialogue entre les représentants et les représentés, et enfin apporter des réponses en temps réel.





Mes compétences :

Gestion de projets

Créativité – Stratégie et politique générale

Capacités d'analyse et de synthèse

Aisance redactionnelle et relationelle