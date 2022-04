Elharrar NATHALIE

Nathalie has been managing shoes and bags collections for high end brands such Paule Ka ,Lagerfeld, T.Mugler, Michel Klein, Laroche, Balmain.

As LaRare company, she has kept collaborating with designers of her generation as Anne Valérie Hash (France), Chapurin (Russia), Guilty Brotherhood (USA), Talbot-Runhoff (Germany), Caroline Seikaly (Liban), Jean-Paul Lespagnard (Belgium), Leonard (France) and many others...

She has worked several seasons as creative and design consultant with Camper(women collection), Heschung (women collection), Andrew GN(handbags line). She brings a wide range of expertises,including creation, strategy, technology, and organisation on the completion of shoes and bags collections.

She teachs "The Art o f Shoes" at the Parisian Institute of Fashion (IFM) for the Master of Fashion, since 2001.She 's also giving lectures at the Compagnons du devoir .

She founded Jour Ferie Paris brand in 2014, a shoe brand for men and women: bringing her knowhow about luxury shoes, she proposes with Jour Ferie luxury and comfortable shoes ,light and colored.(discover Jour Ferie Paris on

Nathalie a dessinée des collections de chaussures et de sacs pour des marques de luxe telles que Paule Ka, Lagerfeld,Thierry Mugler, Michel Klein, Guy Laroche et Pierre Balmain.

Conjointement au développement de sa propre marque fondée en 2007, elle a continue à collaborer avec les designers de sa génération, Anne Valérie Hash (France), Chapurin (Russie), Guilty Brotherhood (USA), Talbot-Runhoff (Allemagne), Caroline Seikaly (Liban), Healfashion Lab (France), Jean-Paul Lespagnard (Belgique), Leonard (France) parmi d’autres.



Elle a travaillé en tant que designer/DA free lance avec Camper (ligne chaussures femme), Heschung(ligne chaussures femme), Andrew GN(création de la ligne maroquinerie), amenant une expertise couvrant les aspects créatifs, stratégiques, techniques et organisationnels sur la création et la mise en place de lignes de chaussures et de sacs .

Elle enseigne «l’art du soulier» à l’Institut Français de la Mode depuis 2001, au sein du master de création, et intervient au sein des Compagnons du Devoir à propos des relations entre designers et artisans de la chaussures.

Nathalie a créé fin 2014 la marque de chaussures Jour Ferie Paris, pour homme et femme.

Transposant son savoir faire du luxe acquis au cours de sa carrière, elle propose avec Jour Ferie des souliers utilisant matières et techniques de grand luxe pour un produit pensé pour un porté quotidien.Souliers confortables et colorés, souples et légers, matieres françaises et italiennes, fabrication complexe dans un atelier portugais , les Jour Ferie sont distribués en ligne sur le site

En 2016, tout en poursuivant ses activités de créatrice elle crée avec trois amis designers l'agence de création "the French brain", proposant un ensemble de services ,de la construction ADN d'une marque jusque a la creation, le sourcing, le suivi de collection d'accessoires et la gestion budgétaire :maroquinerie, chaussures, ceintures, bijoux textiles. mail contact@thefrenchbrain.fr