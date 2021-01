Elia GUENOUN

Je suis une jeune chimiste ayant 5 ans dexpérience dans des laboratoires de recherche grâce à un parcours original pendant lequel je me suis formée en alternance.



Jai effectué ma dernière année en tant quapprentie ingénieure de recherche pour obtenir un Master de Chimie spécialisé en Matériaux Sorbonne Université (anciennement UPMC).



Jai travaillé sur 7 projets de recherche différents dans le domaine de la chimie : organique, inorganique, électrochimie et polymères. Je suis polyvalente et jai donc pu madapter rapidement aux différents projets sur lesquels jai travaillé. Ces compétences maintenant acquises sauront me servir dans mon futur métier dans le domaine des matériaux polymères.



Je suis curieuse, motivée, organisée. Je recherche une opportunité de relever de nouveaux défis !