Elias TANNOUS

Bienvenue sur mon profil!



Ingénieur de formation et titulaire d'un DEA Informatique,j'ai commencé en tant qu'ingénieur analyste pour devenir ensuite chef de projet et responsable d'équipe.



Outre mes compétences managériales,j'apporte mes compétences en conduite de projets techniques pour la conception et la réalisation de progiciels, des sites WEB notamment E-Commerce et BtoB:



- WEB: JAVA(SERVLETS, pages JSP), Serveur WEB TOMCAT

,XML,XSL,HTML,CSS,JavaScript,Protocoles(HTTP,SMTP,POP)

- Environnement de développement: ECLIPSE,.NET 2003,KOMPOZER,

MySQL WORKBANCH

- Langages: Windows:JAVA,J2EE,VB6,C/C++,COBOL MicroFocus

BULL Main Frame: COBOL,C,TDS,GCL,JCL,GPL,IDS2,FORMS,TP8

- Bases de données: SyBase,Oracle,MySQL,IDS2



- Systèmes: Windows 9X/2000/XP

BULL GCOS7 et GCOS8

- Réseaux: TCP/IP,FTP,ETEBAC3,PESIT

BULL DATANET:DSA,X25

- ERP: RUNUBEXML de JD EDWARDS



Ma forte capacité d'adaptation alliée à ma curiosité et mon dynamisme sont des atouts indispensables dans le secteur de l'informatique.



Merci pour votre visite et si vous souhaitez me contacter, c'est avec plaisir que je vous apporterais des informations complémentaires.



Elias



Mes compétences :

COBOL

CSS

FTP

HTML

IDS2

JAVA

Java Servlets

Javascript

JSP

MySQL

Oracle

Servlets

Sybase

TCP IP

TDS

Tomcat

VB6

XML