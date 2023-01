Elie ELIE (FERRARI)

Jeune, sportif et avec une soif d'apprendre de nouvelle choses. Parle aussi bien le français que l'anglais



En 2018 je m'engage en tant qu'artilleur dans l'armée de terre, jintègre 93 régiment d'artillerie de montagne (RAM) à Grenoble. J'y effectue trois opérations Sentinelle et une opération extérieure aux Émirats Arabes-unis dans laquelle je m'occupe déjà de la communication de mon unité.



Reporter Photo depuis 2020 grâce a mon Baccalauréat Littéraire avec spécialité Cinéma, j'ai donc pu bénéficier d'un œil artistique pour la photo, la vidéo et le montage, ce qui a immédiatement attiré lœil de mes chefs



J'ai réalisé 4 vidéos pour le 93RAM que l'on peut retrouver sur la chaine YouTube officielle du régiment tout en m'occupant de la prise de photos d'événements de celui ci.



Actuellement à la cellule communication de l'état major de la 1re Division à Besançon, je continue mon travail de Photographe tout en apprenant plus sur les subtilités de la communication sur réseaux sociaux, ainsi que l'écriture journalistique.



Passionnée de photographie depuis maintenant 3 ans, je travaille avec un Nikon D800E.



Je vise a continuer dans ma carrière de photographe, d'élargir mon œil artistique pour a terme dans le futur, atteindre un niveau satisfaisant pour un travail lucratif a temps plein, avec l'espoir de participer à de grands concours photographique.