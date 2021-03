Elie ELIE (MARI)

Je suis compositeur, auteur interprète et technicien du son. Spécialisé chant et guitar, je compose/joue plusieurs instruments.



Ayant grandi et vécu en Inde ou je me suis développé en tant que Producteur, Musicien de scène et professeur de guitare, je suis maintenant de retour dans mon pays dorigine pour faire le metier qui me passione.



Mes domaines de Competences:

Production par MAO Logic Pro et Ableton live

Mixage sonore

Installation du matériel de scène

Entretien et utilisation du matériel de studio

Théorie musicale & Solfege

Language Midi



Venant darriver en France je decouvre Viadeo et souhaite developer mon reseau professional, faire des rencontres et partager.