Elie GEMAYEL

Pendant 25 ans, je me suis investi dans l'AMO / conseil immobilier sur des projets déquipements publics et privés en France. Jai toujours été sensible au sens et à lutilité de mon travail, à laspect citoyen constructif, et à lamélioration du cadre de vie en général.



En 2014, j'ai décidé de consacrer 2 ans à « men Jeel la Jeel ». Un projet innovant de club intergénérationnel au Liban, que j'ai conçu dans une optique citoyenne, sociale et de développement durable.



De retour en France, le DG dAsCoRéal ma chargé de créer lagence parisienne de cette TPE spécialisée en AMO et basée à Lyon. Mission accomplie jusquà lété 2022 malgré la pandémie.



Je suis très motivé pour un nouveau défi professionnel en tant que MOA ou AMO et conseil dans les sphères Publiques ou Privées.



Mes compétences :

MOA

AMO

Conseil

Développement durable

Management

Management d'équipes

Programmation

Programmation architecturale

Qualité

Responsable qualité

AMOA

Norme ISO 9001