Depuis sa création, l'Atelier VongDC développe et cultive un rapprochement de l’Architecture et de la Société. Leurs projets recherchent systématiquement une cohérence entre Client - Lieu - Programme - Temps, avec un regard sur les compréhensions des enjeux et les sensibilités des projets.

Aujourd’hui cette équipe multi-culturelle a développé une grande complicité et travaille comme un «think tank» dédié à l’architecture. Elle «fabrique» les projets autour d’une réflexion sur la qualité des lieux, l’environnement, les rapports et le bien être des habitants dans des contextes urbains denses - en France aussi bien qu'à l'étranger.

Leur travail, principalement orienté depuis des années autour de l'habitat bioclimatique - individuel et collectif, s'est diversifié : études urbains (Ilôt des Plaisances - Mantes la Ville, Quartier de la Mitterie - Lomme, Albon), ouvrages d'art (Passerelle des Grands Moulins, Gare de la Rochelle, Pont Rouge de Maubeuge, Pole Multimodal d'Agen) et équipements sociaux-éducatifs (EMS/EPHAD - Maison de Vessy - Genève, Faubourg des Modes et Groupe Scolaire à Lille Sud)

Tout dernièrement, leurs projets pour la Conservatoire de Musique et Danse de Soissons et l'Extension du Lycée Français à Tananarive ont étaient classés 1er ex aequo dans les concours internationaux.

Julie HOWARD et Sam MAYS, associés principaux de l’Atelier VongDC depuis 1999, ont plus de 20 ans de pratique professionnelle notamment au sein de l'atelier Christian de Portzamparc (9 ans et 4 ans respectivement). Cette expérience, à la tête de projets importants, leur a permis d'acquérir des compétences diversifiées et complémentaires à tous les stades du projet : de la conception à la réalisation, ainsi qu'une maîtrise des processus opérationnels.



Depuis 2008, Julie Howard enseigne le Projet/Habitat en Architecture Intérieur à l'Ecole Camondo à Paris.



