Elie GOURION

Bonjour à tous,

De formation littéraire, j'ai toujours eu la passion du challenge et de la vente.

Mon parcours est vite tracé : je n'ai eu qu'une seule occupation : commercial automobile. Je connais le métier et les accessoires à la vente ( financement / reprise etc ) sont une formalité.

J'ai loué des autos, j'en ai vendu, repris et même acheté et maintenant je suis conseiller Amex à laéroport Marseille Provence.

Nouveau poste depuis janvier : vendeur VO sur un parc d'une cinquantaine de véhicules.



Mes compétences :

Invoicing > Issuing Invoices