Valérie CADIEU

Bonjour,

Actuellement formatrice vacataire, je suis à la recherche d'une activité régulière, disponible immédiatement. A l'écoute de toutes opportunités je souhaite trouver un poste de conseillère sociale. Mes domaines de prédilection sont la mise en place de plan d'aide aux personnes fragilisées et l'éducation du quotidien, en d'autres termes : l'accompagnement, l'insertion sociale et professionnelle, le budget, l'habitat-logement, l'alimentation-santé ...

Disponible, dynamique, sérieuse et déterminée, j'aime relever les défis. Étant attachée à la qualité du service rendu, j'accorde également une grande importance au respect de la personne et au non jugement. Je suis à la recherche d'un organisme ayant les même valeurs.

Mon profil est susceptible de vous intéresser, n'hésitez à me contacter !



Mes compétences :

Conseil

Formatrice

Analyse des besoins

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Adaptabilité

Veille sociale

capacité à travailler en équipe

sens de l'écoute

autonomie