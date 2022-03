Elisabeth BOIDIN

DOMAINE DE COMPETENCES





* Juridique, comptabilité, ressources humaines



- Constitution de sociétés (participation à l’élaboration de statuts de SCI, SARL, EURL ; enregistrement auprès des instances…).

- Préparation/modification de baux commerciaux.

- Rapprochements bancaires et imputations comptables.

- Contrôle des comptes, notes de frais et provisions.

- Elaboration des contrats de travail, déclaration, suivi du personnel.





* Administratif



- Préparation des AG, CA, réunions, séminaires, rédaction des comptes rendus, convocations.

- Veille documentaire, diffusion de l’information, création de documents internes.

- Gestion des agendas, des dossiers personnels et confidentiels des dirigeants, filtrage des appels.

- Organisation des déplacements et optimisation des budgets.

- Gestion du courrier, archivage.

- Réalisation et diffusion de tableaux de bord.





* Communication



- Relation avec les collectivités locales.

- Relation avec les investisseurs, interface avec les intervenants internes et externes.

- Gestion du SAV.

- Pilotage et participation à des groupes de travail.

- Auditrice qualité en interne.

- Gestion de la base informatique.





* Bureautique et langues



- Maîtrise Pack office (Word, Excel, Powerpoint).

- Outlook et internet.

- Aptitude à utiliser les logiciels internes.

- Anglais : Lu, écrit, parlé.

- Allemand : notions.