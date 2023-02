Elisabeth DEMOULIN

Venez voir mon profil il pourrait vous surprendre.

Je suis à l'écoute d'une nouvelle opportunité et d'un nouveau challenge professionnel.

Ma dernière formation m'a apporté une expertise complémentaire sur le monde de l'entreprise et de ses salariés. Elle me permet de porter un regard neuf sur le management et le bien-être en entreprise.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous interpelle, nous pourrions peut-être faire une belle équipe.

Merci de m'avoir lu.

Elisabeth