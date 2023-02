Elisabeth ELISABETH (DESNOË)

Formatrice spécialisée en Ressources Humaines, Coach Diplômée.

J'anime des formations RH construites sur mesure pour reondre à vos besoins.

J'accompagne en coaching individuel ou d'équipe des salariés ayant des problématiques de management, de gestion de projets, des changements à organiser, des conflits à gérer, un besoin de développer la confiance en eux...



En entreprise les thèmes abordés portent sur : formateur interne, fondamentaux en droit du travail, audit RH, management d'équipe, communication en équipe, gestion du stress, prise de parole en public, entretiens professionnels... contactez moi pour analyser vos pratiques et/ou développer vos compétences.



Les 4 axes de mon métier :

Audit RH de vos pratiques, outils et projets

Conseils RH : conférences, développement des compétences et accompagnement professionnel

Formations RH : droit social, management, communication orale, gestion du temps/stress, tuteur,formateur interne

Coaching individuel ou d'équipe en entreprise ou particuliers



Public accompagné :

Cadres dirigeants, salariés, agents de collectivité, étudiants, demandeurs d'emploi, bénévoles



Types d'entités :

Groupes nationaux et internationaux, TPE/PME,associations, collectivités territoriales, écoles et universités



Méthodes de travail : participatives, apports théoriques, constructions et rénovation de méthodes/outils sur mesure immédiatement applicables en entreprise



Activités sur les Pays de la Loire et en particulier autour d'Angers, de Cholet, de La Roche sur Yon, de St Gilles Croix de Vie.



Atouts : Dynamique, créative et à l'écoute de vos besoins



Expériences : 29 ans dans le domaine RH, multi secteurs, multi conventions collectives



Diplômes : diplome Rncp de coach professionnelle, certification de coac professionnelle, Licence en Ressources Humaines, d'une maitrise DUFRES de Responsable daction de formation, Licence d'Administration Economique et Sociale. Autorisation d'enseignement public pour formations diplômantes bac +5. Agrément du CNAM



Mes compétences répondent à votre besoin, discutons -en !



Mon adresse e.mail: elisabeth.desnoe70@gmail.com

A bientôt !



Mes compétences :

Responsable

Ressources humaines

Conseil

Gestion du personnel

Formation professionnelle

Communication

Encadrement

Gestion d'équipe

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Accompagnement

Coaching

Formation

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Prise de parole

Conférencier

Conseil en évolution professionnelle