Elisabeth GAILLARDE

"Pour une écologie positive créatrice de valeur et d'opportunités business"

Mon engagement est d'adapter le business model de l'entreprise aux enjeux de la transition écologique, sociale et de gouvernance, en comprenant les contraintes & évolutions de son écosystème et en développant des offres innovantes & durables, pour rendre cette adaptation opérationnelle.



Ma mission est dancrer la RSE des grands groupes ou PME dans leur business par l'élaboration d'une trajectoire de durabilité.

Ce qui me caractérise :

- femme daction, engagée, qui aime entrainer les équipes

- convaincue de la valeur ajoutée de lintelligence collective (1+1=3)

- volonté permanente de construire, d'améliorer