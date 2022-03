Elisabeth LORIN

Construisons le succès ensemble !



Coach professionnelle, j'interviens en coaching individuel ou d'équipe sur les thématiques de Conduite du Changement, de Management et de Leadership.



Passionnée par les sciences humaines (philosophie et psychologie) depuis mon adolescence, par le leadership et le management de par mes expériences professionnelles, avec comme fil conducteur le sens et le succès,



Riche d'une expérience professionnelle dans le domaine bancaire qui m'a permise de :

- pratiquer le management d'équipe et transversal,

- connaître les rouages de la stratégie d'entreprise,

- lever des freins au système et au changement,

- insuffler à la fois bienveillance et exigence dans la communication et le travail en équipe,

- booster la motivation des collaborateurs par l'intelligence collective,

- et prôner l'autonomie, la flexibilité, l'adaptabilité et l'innovation par mon état d'esprit entrepreneurial,



Résiliente d'une expérience personnelle qui :

- m'a révélée une combativité insoupçonnée pour rebondir,

- m'a faite découvrir ma singularité et mon côté multipotentiel,

- et m'a profondément transformée,



J'ai toujours eu plaisir à accompagner.

Je suis convaincue que l'humain est source, sens et moteur de chaque action et que les relations humaines sont importantes à tous niveaux : clients, collaborateurs, dirigeants et entourage personnel.



Pleinement à vos côtés pour déployer votre potentiel avec authenticité, courage et dynamisme.



Construisons votre succès [Talent*Compétences*Attitude] ensemble en alliant bien-être, performance et durabilité !



Pour me contacter :

+33601867417