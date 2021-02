Rigoureuse, observatrice, possédant un bon sens du relationnel et avec un grand sens du service.



Mes compétences :

- Accueillir, orienter un visiteur et traiter les appels téléphoniques.

- Assurer l'administration des achats, des ventes.

- Actualiser des tableaux de suivi.

- Assurer la traçabilité et la conservation des informations.

- Comptabiliser les documents commerciaux, contrôler, justifier et rectifier les comptes