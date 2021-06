Elisabeth TAILLEPIE

Spécialisée dans les affaires familiales et conjugales, les personnes disparues. les recherches de débiteurs, la solvabilité des personnes et des entreprises ainsi que dans les enquêtes industrielles et commerciales.

Je totalise plus de 12 années d’expérience au service des professionnels et des particuliers. Pour information je suis depuis mon plus jeune âge, passionnée de généalogie. Mon penchant pour l’investigation et la recherche de personnes m’ont naturellement dirigée vers la profession d’Agent de Recherches Privées.

Chaque affaire est traitée dans les règles de l’art, avec motivation, intérêt, discrétion, efficacité.

J'attache une importance capitale à respecter les points suivants :

Qualité de l’écoute et du conseil

Réactivité immédiate à votre demande

Efficacité dans l’investigation

Rapidité des résultats

Optimisation des ressources mises en œuvre

Qualité des rapports rendus

Transparence des coûts

Respect de la confidentialité



Je suis fière d'annoncer que dans les domaines des personnes disparues ou dans la recherche de débiteurs, j'obtiens des résultats concluants dans les 8 à 15 jours.



Toutes informations et tarifs sur mon site : http://mydetective.fr

Conseils gratuits en m'appelant au 09 75 37 32 01



Mes compétences :

Conseil

Investigations

Recherche