Daniel TAILLEPIED

30 années d'expérience dans les services de production, méthodes et bureaux d'études.



Je suis consultant indépendant et souhaite intervenir pour des grandes entreprises ou équipementiers Aéronautiques et Ferroviaires, dans le pilotage de projets de développement de produits.



Je bénéficie d'une expérience pluridisciplinaire que je souhaite mettre en pratique et en valeur sur des projets innovants et de hautes technologies.



J'apporte une valeur ajoutée en explorant les opportunités par la remise en question, l'intégration d'innovation, la R&D, à travers la sollicitation et l'incitation à la réflexion.



Expertises:

- Coordination et suivi de projets de développement de produit et de solutions.

- Analyse méthodique des process, des moyens de production et d'organisation fonctionnelle.



Plus d'information ?

contact: 06 81 53 38 81



Mes compétences :

Aéronautique

Assistance technique

Conseil

Défense

Méthode de résolution de problème

Optimisation

Organisation

Resolution de probleme

Technique