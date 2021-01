Elisabeth THOUILLEZ

Jeune retraitée ! Passionnée de peinture, je participe activement aux Créations artistiques de Wavrin. Formatrice d'adultes, diplômée d'un Master dans le conseil en bilan de compétences (CDVA), je vous propose y compris bénévolement, mon expérience du conseil en orientation acquise en stage de fin d'études dans le pôle d'insertion Interm'aide. Je continue à me former en participant à différents séminaires : la force de l'âge (IESEG de Lille), la prise en compte du genre dans les actions de formation (MDA Tourcoing), Force femmes à La Madeleine. Je propose également mon expertise d'assistante de direction acquise dans un contexte industriel international.



Mes compétences :

Identifier les ressources locales et réseaux

International

Accompagnement