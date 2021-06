Mickael DILLIES

Poste actuel GSK:



Responsable de production , secteur formulation aseptique



Poste précédent chez GSK:



Technicien formulation senior :

Formulation de vaccins sous isolateurs en zone aseptique

Gestion de la production

Force de proposition en amélioration continue et technique process

Participation a la création de documents pharmaceutique

Participation a des groupes de travail sur des sujets d'optimisation et problématique process



Mon parcours professionnel Schering / Delpharm :



Technicien galéniste

- > Développement et Transposition industriel de formes sèches

(Secteur hormonale - non hormonale et oncologique)

Technicien de fabrication support technique de 2000 a 2011

(participation aux développement et a la transposition de produits oncologique et hormonale de 2008 a 2011 )



Compétences :

Développement et transposition de nouveaux produits sur le site Delpharm

(des lots technique / clinique a la validation et mise en production)

Gestion terrain du projet en relation avec les services transversaux (production, AQ, Maintenance ...)

Pilotage des équipements de granulation sèche et humide / presse a comprimés et turbine de pelliculage / dragéification / mise en gélules / compactage/ préparation des solutions - suspensions.

Qualification des nouveaux équipements et nouveaux formats.

Montage / démontage et maintenance 1er niveau des équipements de production .

Rédaction de mode opératoire / Fiches d'instructions / registres.

Participation a la création de DDL avec pharmacien galéniste / Controle des DDL de production.

Participation a des groupes de travail sur des sujets d'optimisation et problématique process.

Pour information : Utilisation SAP , IS PHARMA . Formés aux BPF , BPD ... Controle des DDL de Fabrication



Mes compétences :

Compression

Pelliculage

Dragéification

Granulation

Mise en gélules

Compactage

Preparation de solution / suspension

SAP

Bonnes Pratiques de Fabrication

Bonnes Pratiques documentaire

Formulation sous isolateur

Manipulation aseptique