Elisabeth VILLE

J'ai étudié la biologie et particulièrement la génétique et les mathématiques appliquées à la biologie à l'université Claude Bernard Lyon 1 pendant 2 ans. Cela m'a permis de développer mon autonomie, mon goût pour la recherche. A l'ISARA j'ai approfondi mes connaissances en agriculture, statistiques et autres domaines comme le droit et le contrôle qualité. Je suis capable de travailler seule ou en équipe, dans un contexte national ou international.

Lors de mes stages, j'ai pu voir les réalités du terrain, faire de la modélisation et apprendre à gérer une équipe, le développement de projets en fonction des disponibilités des locaux et du temps imparti.



Mes compétences :

Adaptable

autonome

Certification

Contrôle qualité

Ecoute

Esprit de synthese

Mobile

Motivée

Optimisation

Qualité

Sens de l'écoute

Sens de lécoute

Synthèse

Travail d'équipe