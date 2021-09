Elise ARGUELLO

Au cours de ma licence en Langues Etrangères Appliquées à l'Université de Bourgogne, j'ai saisi les opportunités scolaires et culturelles qu'offre le programme ERASMUS pour passer ma troisième année de licence à Giessen, en Allemagne.



Ayant toujours porté un grand intérêt au domaine de la communication, j'ai profité de cette année à l'étranger et des relations que j'ai pu tisser avec des étudiants du monde entier pour effectuer une recherche basée sur deux semestres et portant sur la communication interculturelle.

Je me suis intéressée dans un premier temps à l'influence de la religion et de la culture sur la manière de communiquer, puis sur l'importance de la prise en compte de ces deux facteurs dans la création des codes d'éthiques des multinationales.



J'ai poursuivi mon cursus par un master 1 Sciences politiques et sociales mention Information et Communication. Cette formation m'a offert différentes approches de la communication et des médias (sémiotique des images, sociologie de l'innovation et des médias numériques, publicité et marketing, techniques et usages de réseaux de communication...). C'est donc avec curiosité que j'ai entrepris un mémoire de sémiotique intitulé "Quand le corps devient marque" portant sur la mise en scène du tatouage dans la communication de luxe et interrogeant les notions d'identité(s) et de valeur(s).



J'ai finalement souhaité terminer ma formation par un Master2 Etudes de marché et décisions marketing à l'université Paris 1 - Panthéon Sorbonne. Les enseignements axés sur la mise en pratique me permettent d'enrichir mes compétences en analyse de comportement du consommateurs, en études de marché, audit et décisions marketing. Dans le cadre d'un projet de groupe d'une durée de six mois, Julie Richard, Responsable Marketing Parfums Féminins France chez Chanel, a accepté de nous confier une étude de marché sur l'un des parfums de la marque.



Mes compétences :

Études qualitatives

Études quantitatives

Veille concurrentielle

Benchmarking