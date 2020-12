Elise CHIPOT AMIOT

Etudiante en Soins Infirmiers (ESI) à l'IFSI Foch (Suresnes)



Parcours de Formation et Professionnel :

- Stage infirmier S1 (septembre à octobre 2018) : Oncologie Médicale, Hôpital Foch (Suresnes)

- Stage infirmier S2 (février à avril 2019) : SSR Gériatrique, Hôpital Cité des Fleurs (Courbevoie)

- Aide-Soignante (août 2019) : Consultations gynécologiques-obstétriques et hystéroscopie, Hôpital Foch (Suresnes)

- Tutorat des ESI 1ère année (septembre à novembre 2019) : UE 2.1 Biologie Fondamentale et UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions

- Stage infirmier S3 (octobre à décembre 2019) : Neurochirurgie, Hôpital Foch (Suresnes)

- Service sanitaire (février à mars 2020) : Médecine du travail, Groupama (Nanterre)

- Aide-soignante (mars à avril 2020) : Médecine interne, Unité de Gériatrie Aiguë, Urgences, Hôpital Foch (Suresnes)

- Stage infirmier S4 (avril à juin 2020) : Psychiatrie Unité Fermée, CMP et HDJ, Groupe Hospitalier Paul Giraud (Villejuif, Garches, Saint-Cloud)

- Aide-soignante (août 2020) : Réanimation Polyvalente, Hôpital Foch (Suresnes)

- Stage infirmier S5 (septembre à novembre 2020) : Médecine Interne, Hôpital Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt)

- Stage infirmier S6 (février à avril 2021) : Salle de Naissance, Urgences Gynécologiques, Salle de Réveil, Hôpital Foch (Suresnes)

- Stage infirmier S7 (mai à juin 2021) : Maternité, Hôpital Louis-Mourier (Colombes)