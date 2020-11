Elise COLAS

Spécialisée en Logistique industrielle - Supply Chain et Lean management et basée dans la région Rhône Alpes, je parle anglais de manière courante - Niveau C1 - , possède le permis B et suis véhiculée.



Mon objectif:

Travailler dans un environnement Industriel pour apporter mon expertise en amélioration continue.

Je recherche une entreprise au sein de laquelle challenges personnels et évolutions professionnelle seront possibles.

De nature dynamique et optimiste, je suis à la recherche d'opportunités qui mettront à profit mon aisance relationnelle ainsi que ma créativité.



Ma cible:

Responsable logistique, Responsable de projet lean/ Amélioration continue, Logistique industrielle, Management de projet, Business analyst orienté supply chain et IT.

Les secteurs visés seraient l'industrie pharmaceutique, automobile, aéronautique et spatiale. Je reste ouverte à d'autres secteurs industriels.



Mes compétences :

Communication

Latex

Gestion de projets