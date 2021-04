Jaccompagne depuis plus de 15 ans les dirigeants, les cadres et les équipes dans leur croissance personnelle et professionnelle.



Dirigeante dESteam Coaching et Formation® (www.esteam-formation.com), jinterviens sur les prestations suivantes

coaching individuel,

coaching déquipe,

team building,

formations en management, communication et efficacité professionnelle,

conférences



Philosophe de formation, je suis certifiée coach CT - Vincent Lenhardt et formée à différents outils tels que l'Analyse Transactionnelle, la Programmation Neuro-Linguistique, la Communication Non-Violente, la Systémique, l'Approche Orientée Solution ou encore l'Ennéagramme.



Jaccompagne aujourdhui les personnes grâce à légosophie®, activité et discipline permettant à chacun de mieux se connaître pour mieux agir et ainsi se réaliser dans sa vie.

Égosophie®, composé de ego, « soi » et de sophia, « connaissance, savoir, sagesse », signifie littéralement « connaissance et sagesse de soi ».

L''objectif de cette discipline est de permettre à chaque personne de développer une posture philosophique de vie pour nourrir sa croissance personnelle et professionnelle et par là même, contribuer au développement de la performance de l'entreprise.



Je propose un accompagnement spécifique des personnes dites HP, Haut Potentiel, surdoué, zèbre, précoce.



Nhésitez pas à me contacter pour découvrir légosophie® (www.esteam-formation.com/egosophie.html)



ESteam Coaching et Formation®

Elise Debord

06 66 63 08 59

edebord@esteam-formation.fr



ESteam Coaching et Formation® est un organisme de formation référencé sur le data dock.

Il est autrement dit « datadocké », au sens où il répond aux critères qualité du décret du 30 juin 2015.

A ce titre, ESteam Coaching et Formation® est référencé par plusieurs OPCA et autres financeurs de la formation professionnelle continue.



Quelques références en entreprise : Leroy Merlin, Derichebourg, RAS Interim, Rockwool, Adisséo, Abylsen, Technord, Crital, Cerfrance, L. Métairie, etc.

Quelques références dans la fonction publique : Arche agglo (communauté d'agglomération Ardèche et Drôme), CVRH (Clermont Ferrand, Macon, etc), DDT, ENTPE, Centre hospitalier Guy Thomas, etc.



Quelques interventions : Développer ses compétences managériales, communiquer avec les nouvelles générations, Développer son assertivité, Gérer son stress en milieu professionnel, Gérer son temps et ses priorités, etc.



