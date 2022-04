Gilles ROMMEVAUX

Depuis janvier 2017, le cabinet I.C. & I. a été transformé en SAS IC&I avec l'arrivée de notre confrère Eric LAMARQUE.



Après une formation professionnelle continue de plus de 18 ans,nous avons créé notre agence en 1991 comme agent privé de recherches. Certifié AFAQ/AFNOR pour les compagnies et mutuelles d'assurances, agréés par le CNAPS, nous réalisons de nombreuses enquêtes confiées par les Compagnies et Mutuelles d'Assurance dans le cadre de vols, d'incendie et de dommages corporels, sans compter les enquêtes anti concurrentielles confiées par les entreprises (PME/PMI, Groupes).



En outre, nous répondons par des solutions adaptées à nos clients concernant les prises de risques dans le cadre de nouveaux clients ou fournisseurs.



Nous proposons également de la veille économique aux Petites et Moyennes Entreprises sur un concept mis au point et intégrant les besoins des clients, ce, aux moindres coûts.



La SAS IC&I se tient à votre disposition pour toutes les questions que vous vous posez ou pour les problèmes que vous pouvez avoir à résoudre.



Nous prodiguons également des formations spécifiques aux gestionnaires des Compagnies et Mutuelles d'Assurances pour la détection des fraudes.



Mes compétences :

Conseil

Ressources humaines

Formateur "enquêtes assurances"

Formateur gestionnaires dossiers sinistres Assuran