Christophe MAINGUY

Directeur Artistique depuis plus de 10 ans,

je conçois des solutions de communication visuelle.

La travail sur le sens et la forme sont pour moi tout aussi importants.

J'aime le design graphique qui a de l'impact, qui suscite de l'émotion

et qui ne néglige pas le message.



Références : Monoprix, Lenôtre, Canson, Mapped, Athena, Panzani, April, William Saurin, Bisson, Jacquet, Bouton d'Or (Intermarché), Hero, Samia, Apta (Intermarché), Rowenta, Zodiac, Boiron, Bergasol, Dolisos, Edenens, Aeroport de Lyon, Lucien et la Cocotte Compagnie, Grand Frais, Chorliet...



Awards :

- Pentawards Worldwide Packaging Design Awards Competition 2012 : nominé pour le packaging Rose Kitchen

- Pentawards Worldwide Packaging Design Awards Competition 2013 : silver award pour les packaging "Les Créations" de Bisson



Domaines de compétences :

- identité visuelle et application sur tous les supports (affiche, prospectus, plv, site internet...)

- packaging (alimentaire, cosmétique, médical, environnement de la personne...)



Expériences :

2001 à 2009 : Directeur Artistique - Being design (Ideops-TBWA) - Lyon

juin 2009 à mars 2013 : Directeur Artistique - Caracas - Lyon

avril 2013 à novembre 2013 : Directeur Artistique - Pemaco+Caracas - Lyon

depuis décembre 2013 : Directeur Artistique - Nude, Lyon



