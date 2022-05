Nathalie VAN DEN ZANDE

Après quelques années en tant que graphiste en agence de communication, j'ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle vers un métier plus humain et tout autant créatif, celui de professeur des écoles.

Les échanges, la transmission, la responsabilité d'une classe, d'un programme à suivre mais à adapter en fonction des élèves et de leurs progressions, l'accompagnement/mise en place de projets extra-scolaire et toute l'imagination que ces différentes fonctions requiert, ont été et sont un moteur dans mon choix de reconversion.



La route est encore longue, master meef en poche mais concours à obtenir, peu importe le temps que cela prendra, c'est un métier passionnant que j'ai découvert !



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe illustrator

Photographie

CSS

HTML/XHTML

Adobe photoshop

Illustratrice

Graphiste

