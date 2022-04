Julie LESTRELIN

Issu d'un Master II en Sciences de l'Information et de la Communication (Université Paris 10), j'ai d'abord, assuré la coordination éditoriale de projets pour différentes maisons d'éditions, telles que les éditions Hermé, Aubanel, puis Tana. Encadrant l'intervention des auteurs et graphistes j'ai alors acquis des compétences rédactionnelles, techniques et managériales, me permettant de suivre un projet de sa mise en oeuvre à sa réalisation.



Puis, passionnée par l'influence du web et des objets numériques sur les moyens de communication, j'ai suivi une formation de chef de projet multimédia (École Multimédia, Paris 3) où je me suis initiée aux différents langages de programmation et aux spécificités de la conduite de projet web.



Enthousiasmée par l'ambition solidaire de la Chaîne du Coeur et fortement motivée à l'idée de créer une agence de communication d'un genre nouveau, je me suis engagée depuis 3 ans, dans le développement de One Heart Communication, d'abord comme chef de projet, puis comme directrice de clientèle. Aujourd'hui, je suis responsable des différents projets menés à bien par l'agence et encadre le travail des équipes de production. De la recommandation à la livraison produit, de la création de concept au déploiement d'une stratégie digitale complète, j'écoute et je réponds aux besoins des clients. Je travaille également activement au développement de la Chaîne du Coeur et de sa gamme de services en stratégie digitale, à destination des associations et entreprises engagées.