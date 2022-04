Issue d'une formation supérieure en communication, je travaille depuis plusieurs années, au sein d'organismes privés et publics, à des projets de valorisation et de promotion (métiers et savoir-faire, marque, projets culturels, territoire) auprès des relais d’informations, du grand public, des acteurs économiques et institutionnels.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Gestion de projets

Culture

Tourisme

Relations presse