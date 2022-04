Production et logistique d'opérations corporate et grand public.



* Production :

Lancement d'appels d'offres prestataires, optimisation de coûts, choix et coordination de prestations

Suivi administratif et budgétaire

Création et suivi d'outils de production

Recrutement et gestion d'équipes terrain

Organisation et suivi opérationnel des phases de montage, d'exploitation et de démontage

Post-Production



* Logistique :

Pour différents publics (participants, invités, artistes, équipes...) : transports, transferts, hébergements, restauration, catering...

Création et gestion de fichiers, bases de données

Conception d'outils liés à l'organisation d'une opération



Actuellement disponible pour des missions courtes ou moyennes durées, n'hésitez pas à me contacter pour échanger !



Agathe Pigeaud

+33 (0)6 99 59 91 20

agathepigeaud@gmail.com



Mes compétences :

Organiser

Négocier