Jessica LEBLANC

Titulaire d’une Licence de Médiation culturelle et d’un Master de Management de projets évènementiels, je m’investis depuis plusieurs années dans la réalisation de projets évènementiels avec un intérêt prononcé pour les initiatives artistiques et créatives.



Motivée, dynamique et à l’aise en équipe, je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences en applications, et avoir ainsi la chance de collaborer à un projet de qualité.



Mes compétences :

Communication

Conception et organisation d'évènements

Production et diffusion

Promotion d'évènements

Gestion de projet

Prospection téléphonique

Logistique

Partenariats