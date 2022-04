Dominique RÉAU

En tant que Directrice des Etudes "Expérientiel & Développement Personnel" pour La Business School de Tourisme du Groupe Sup de Co La Rochelle, j'ai la mission de coordonner le dispositif qui vise à renforcer l'employabilité du futur diplômé avec l'objectif principal d'augmenter son attractivité et sa crédibilité sur le marché de l'emploi. Il s'agit essentiellement d'accompagner les professionnels juniors vers la définition de leur projet personnel et professionnel grâce à l'intervention de coachs professionnels, de tuteurs et de mentors tout en travaillant sur "la connaissance de soi", "la valorisation de soi"... des sujets fondamentaux pour "trouver sa voie" et se positionner efficacement sur le marché de l'emploi. En parallèle, l'expérientiel ou tout type d'expérience liée au terrain (projet tuteuré, consultancy project, stage...) est moteur dans l'acquisition de compétences professionnelles, indispensables pour aller à la conquête de son premier job (lorsque l'on est jeune diplômé).

Je suis aussi en charge des relations avec les entreprises dont l'objectif principal est la négociation de partenariats devant ouvrir l'opportunité à de nombreux projets au sein d'un tandem gagnant. Superbe challenge et grande richesse dans les contacts.

L'école, devenue la pépinière des entreprises, agit stratégiquement pour la compétitivité de l'économie et la performance des entreprises qui recrutent des collaborateurs qui répondent à leurs attentes. Une mission passionnante au service du développement personnel et de l'emploi qualifié.

En qualité de Docteur en psycho-géographie du tourisme, je dispense des cours sur des thèmes diversifiés comme "Le management des destinations touristiques", "Les enjeux mondiaux et les pratiques du tourisme international" ou encore "Géopolitique et tourisme". Ayant consacré mes travaux de thèse à la compréhension du processus de décision du touriste, je m'intéresse particulièrement aux questions qui touchent aux modes de gouvernance des destinations touristiques.

Le tourisme, 1ère industrie mondiale, est un univers riche et complexe, participer à l'amélioration de sa compétitivité et rechercher les leviers de l'excellence reste mon intérêt principal.



Mes compétences :

Analyse et synthèse

Animation

Animation de conférences

Coaching

Commerciale

Communication

Consulting

Enseignement

Formation

Formation continue

Négociation

Négociation commerciale

Orientation

Orientation professionnelle

Recherche

recherche appliquée

Recrutement

Relations publiques

Synthèse