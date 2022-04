Beauchard ANNE

Après 8 années passées dans des laboratoires de recherche universitaire dans le domaine de la chimie médicinale, j'ai diversifié mes compétences en réalisant des projets immobiliers et en prenant des fonctions de présidence au sein d'une association à but social. Après quelques mois passés comme formatrice vacataire en Industrie des procédés au sein des entreprises de chimie et d'agroalimentaire du Poitou Charente, je suis actuellement vacataire en physique-chimie dans un collège en Vendée.





Mes compétences :

Gestion de projets

Rédaction

Présentation dossiers etc

Présentation d'offres devant un public

Enseignement

Rigoureuse

Microsoft Windows

Derivatives

prodrug design

Synthèse sur support

Microsoft Word

Microsoft Transaction Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

HPLC

CPG

Synthèse chimique, purification et caractérisation

Chimie analytique