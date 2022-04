Emmanuel PARLIER

Je possède un parcours professionnel résolument tourné vers la compréhension des mécanismes de régulation des populations marines. Populations qui interviennent dans les réseaux économiques littoraux. J’ai en effet, travaillé durant ces 15 dernières années sur les impacts des pressions d’origines humaines sur les populations marines. J’ai également grâce à ces mêmes méthodes travaillé sur les facteurs environnementaux qui jouent sur les cycles biologiques des espèces marines et notamment les facteurs climatiques.



J’ai assumé durant ces dernières années des responsabilités croissantes au sein de programmes de gestion/recherche des systèmes écologiques de la façade ouest de l’Europe.



Suite à ma thèse de doctorat en océanologie biologique et environnement marin, j’ai complété ce parcours par une expérience postdoctorale au sein d’une administration française.



Je suis actuellement président d'un cabinet d’expertise environnementale et maritime qui travaille sur les écosystèmes marins et en particulier littoraux (http://www.parlier.eu ). Les missions principales qui nous sont confiées tournent autour de quatre axes :

1 - la recherche et le développement

2 - l'accompagnement stratégique environnemental

3 - l'expertise maritime et/ou de terrain

4 - l'assistance scientifique et technique à maîtrise d'ouvrage



Je suis également en charge du développement de trois autres sociétés dans le domaine de services maritimes et l'aménagement durable des zones littorales et de la télémétrie en milieu sévère : Anem'Home (www.anemhome.com) et Flex-sense SAS (www.Flex-sense.com) et une autre société dans le domaine du monitoring énergétique.



D’un naturel sociable, j’use de mon enthousiasme et de mes qualités relationnelles pour que ma grande force de travail soit mise au service des actions et des tâches qui me sont confiées. J’ai une habitude de l’organisation de réunions multilatérales et mon ouverture d’esprit et ma curiosité font de moi un interlocuteur apprécié pour sa rigueur et son sens de la négociation. J’ai une bonne maîtrise des réseaux de partenaires et des tâches relatives à la vulgarisation des données scientifiques et leur communication tant au niveau européen qu’international.



Je suis depuis avril 2015 Expert Agréé Crédit d'Impôt Recherche (CIR IId bis de l'article quater B du code général des impôts pour les experts scientifiques et technique) par Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (agrément 2015-2019).



Je suis également Expert Judiciaire près la cour d'appel de Poitiers depuis Janvier 2016.



Mes compétences :

Expertise environnementale

Plongée scientifique

Pédagogie

Écologie marine

Management de projets innovants

Plongée sous marine

Mécanique

Recherche et Développement

Management de projets

Biologie marine

Innovation

Expertise judiciaire

Écologie

Expertise

Aquaculture

Environnement

Océanographie

Biologie

Développement

Rigueur

Réactivité

Google Talk

Crédit Impôt Recherche

CIR

Pilotage de projet

Croissance

Pilote drone industriel S1-S2-S3

technical development

Taxation

sustainable development

sector Management

related skills

managerial skills - Management

management of ships and teams

language skills

consultancy assistance

business management

Welding

Rescue Training

Offshore Oil & Gas

Masonry

High skills

Financial Planning

Environmental Monitoring

Current Affairs

Communication skills

Broadcasting