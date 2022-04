Jean-François GOUGUIDIS

Je dirige actuellement la société INTER EVENTS LIMOUSINES,Array. EXPLOITANT DE VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR. Voitures pour particuliers & Entreprises de 2 à 4 personnes, Minibus, Vans pour Groupes 7 passagers, Familles, Séminaires, Bus & Cars. Devis personnalisés.



Une expérience professionnelle qui s'est aussi faite au LIDO DE PARIS où je suis resté 20 années après avoir occupé les postes de Directeur du Restaurant ( 1000 couverts / jour ) puis Directeur Commercial.



J'ai ensuite pris la vice-présidence du Brasil Tropical Paris, et ai décidé de monter ma propre structure "Inter Events", spécialisée dans la Communication, l'Evenementiel, le Tourisme et depuis peu la Grande Remise ( Location de Véhicules Haut de Gamme avec chauffeur ).

Représentation de différents établissements Francais et Etrangers afin d'assurer leur promotion.



Mes compétences :

AIRPORT

Chauffeur

Driver

International

Location de voitures

restauration

Sécurité

Sureté

Taxis

Tourisme

Tourisme international

Transport

Transport de Voyageurs

Transportation

Voyages