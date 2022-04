Guillaume DELISSE

Arrivé par hasard dans une entreprise de Grande Remise (location de véhicules avec chauffeurs), où la polyvalence était de rigueur, j'ai développé mon sens du service et de larges compétences.



Aujourd'hui je suis gérant d'Emerald Limousines Paris, précédemment DS Ecovisit Paris #EcovisitParis dont l'activité à pour but de répondre tout besoins de transports partout dans le monde et de manière personnalisée (Berlines, Minibus ou Autocars de standing) et ce toujours dans le souci d'un consommation d'énergies fossiles maîtrisée.



Notre société a deux facettes, d'une part grouper un maximum de sociétés, agences de voyages, particuliers, VIP, afin de faire baisser les coûts (sur un modèle de centrale d'achat) tout en garantissant un service de qualité. Et d'autre part, sur Paris, le transport direct des passagers avec notre propre flotte.



De grands groupes nous font confiance pour leurs transports partout en France comme à l'étranger.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande.



Notre site emeraldlimousines.fr étant en cours de création, je vous invite à nous contacter surArray ou directement par email à contact@ecovisitparis.com ou emeraldlimousines@gmail.com



